Ühendkuningriigi digirahaks võib saada «britcoin»

Inglise Pank ja rahandusministeerium ütlesid esmaspäeval, et hindavad üheskoos keskpanga digiraha võimalikke eeliseid olukorras, kus sularahamaksed on vähenenud, sealhulgas koroonapandeemia mõjul.

Vaid digitaalselt või elektrooniliselt kättesaadavat raha on bitcoin'i ja teiste nn krüptovaluutade eduloo mõjul kaalutud või isegi kasutama asutud mitmes riigis. ÜK kava erineks aga bitcoin'ist sellega, et tema väljaandja on riik.

Praegu on selline valuuta olemas vaid Bahamal, ehkki Hiina katsetab seda erinevates linnades. Rootsi on lubanud võtta oma digiraha kasutusele 2026. aastal ning Euroopa Keskpank on märkinud, et elektrooniline euro võidakse luua nelja aasta jooksul.