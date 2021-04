Startup Estonia: Eesti tõusis suurima ükssarvikute arvuga riigiks Euroopas

Startup Estonia juht Eve Peeterson möönis, et varem pole Eestis mitteregistreeritud ettevõtteid kohalikeks ükssarvikuteks peetud, kuid samas kogukonnas peetakse ka Eestis mitteregistreeritud, kuid eestlaste asutatud iduettevõtteid meie omadeks.

«Ka paljud teised riigid lähtuvad samast põhimõttest. Leppisime turuosalistega kokku ühtses Eesti ükssarviku definitsioonis, kuna see annab positiivse kuvandi riigile ning aitab tunnustada edukaid asutajaid,» lisas Peeterson.

Seitsmest viis tegutsevad Eestis

Kevad tõigi eestlaste arvele kaks uut ükssarvikut: märtsis kaasas Londonis baseeruv kommertssõidukite kindlustamisega tegelev iduettevõte Zego – mille kaasasutaja on eestlane Sten Saar – 150 miljoni dollari suuruse investeeringu ning ettevõtte väärtus tõusis 1,1 miljardi dollarini. USAs isikutuvastuslahendusi pakkuv ID.me jõudis ükssarviku staatusesse aprillis ning eestlane Tanel Suurhans on üks kolmest iduettevõtte asutajast.

«Kuigi Zego ja ID.me peakontor ega arenduskeskus ei asu Eestis, on nende asutajate seas eestlased, kes on kasvanud meie kohalikust ökosüsteemist. Eesti väikest rahvaarvu silmas pidades on see oluline märk, et meie asutajad on globaalselt edukad ning mõjutavad meie start-up-maastikku, aidates kaasa nii uute investeerimishuviliste tekkele kui ka Eesti positiivsele mainele,» selgitas Peeterson.

Eesti ükssarvikud 1. Skype – asutatud 2003, sai ükssarvikuks 2005. aastal 2. Playtech – asutatud 1999, sai ükssarvikuks 2007. aastal 3. Wise – asutatud 2010, sai ükssarvikuks 2015. aastal 4. Bolt – asutatud 2013, sai ükssarvikuks 2018. aastal 5. Pipedrive – asutatud 2010, sai ükssarvikuks 2020. aastal 6. Zego – asutatud 2016, sai ükssarvikuks 2021. aastal 7. ID.me – asutatud 2010, sai ükssarvikuks 2021. aastal

Bolti kaasasutaja ja Asutajate Seltsi president Martin Villig sõnas, et Eesti seitse ükssarvikut näitavad idusektori kiiret arengut ja on tunnustuseks nii ettevõtjatele, töötajatele, Eesti majandusruumi kujundanud poliitikutele kui ka riski võtnud investoritele.

«Ükssarvik on sümboolne teetähis tehnoloogiaettevõtte arendamise käänulisel teekonnal. Võin oma kogemusest öelda, et see teekond on väljakutseid pakkuv, kuid positiivsed näited inspireerivad järjest uusi ettevõtjaid mõtlema globaalselt ning võtma ette oluliste probleemide lahendamist,» ütles Villig.

Ükssarvikuks peetakse iduettevõtet, mille väärtus ületab investorite silmis miljard dollarit. Eesti ükssarvik võib, aga ei pea olema registreeritud Eestis, kuid selle märkimisväärne osa arendus- ja uurimistegevusest peaks toimuma Eestis või vähemalt üks ettevõtte asutaja peab olema eestlane.

Peeterson rõhutas, et iduettevõtete väärtust ei saa siiski hinnata ainult selle rahalise väärtuse põhjal. «Iduettevõtted arendavad uusi talente, ideid ja innovatsiooni ning omakorda ka uusi ettevõtteid. Kahtlemata saavad start-up-mõtteviisist kasu ka traditsioonilised ettevõtted,» lisas ta.

Näiteks Skype'ist välja kasvanud inimesed on pannud aluse kahele teisele Eesti ükssarvikule - Wise'ile ja Boltile. Skype eduloo järel on kümne aastaga loodud vähemalt 50 uut globaalset iduettevõtet, mille on asutanud Skype'i taustaga inimesed. Pipedrive'i töötajad on loonud uusi globaalseid innovaatilisi iduettevõtteid, investeerinud alustavatesse ettevõtetesse ning panustavad startup kogukonda.