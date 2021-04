Facebooki suure andmelekke ohvriks sattunud kasutajaid kutsutakse liituma ühishagiga

Hiljuti riputati ühte häkkerite foorumisse üles üle 530 miljoni Facebooki kasutaja isikuandmed, nende seas nimed, telefoninumbrid, asukohad, e-posti aadressid ja elulooline info. Digiõiguste eest võitlev ühendus Digital Rights Ireland (DRI) tahab Facebooki selle lekke pärast Euroopa Liidu kodanike nimel kohtusse viia, kirjutab BBC.

DRI juht Antoin Ó Lachtnain hoiatas, et järgneda võib doominoefekt ja teised suured tehnoloogiafirmad peaksid selleks ka valmis olema. «Selle lekke ulatus on jahmatav,» ütles ta. «Seadused on selleks, et kaitsta tarbijaid ja nende isikuandmeid ning suurtel tehnoloogiafirmadel on aeg ärgata ja mõista, et isikuandmete kaitsmist tuleb võtta tõsiselt.»

DRI kritiseeris Facebooki ja ütles, et ettevõte ei suutnud inimeste andmeid kaitsta ega teavitanud kasutajaid, keda leke puudutas. Ühenduse sõnul võib iga ühishagiga liituja saada võidu korral hüvitiseks kuni 12 000 eurot.

Facebook on seni öelnud, et pole midagi valesti teinud ja andmed on kogutud kasutajate avalikelt profiilidelt.

Eelmisel nädalal teatas Iiri andmekaitse, et alustab Facebooki lekke osas uurimise. Amet tahab välja selgitada, kas Facebook rikkus 2018. aastal jõustunud Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust ehk GDPRi.

Andmete lekkimise kontrollimine

Facebooki leke on lisatud ka veebilehe Have I Been Pawned andmebaasi. Haveibeenpwned.com võimaldab inimestel kontrollida, kas või milliste leketega on nende andmed avalikuks saanud. Veebilehel tuleb sisse toksida oma meiliaadress või telefoninumber ja Have I Been Pawned annab vastuse, kas see on lekkinud.