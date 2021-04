Kalle Pallingu idufirma sai kindlustusmaakleri litsentsi

«Möödunud aasta jooksul on platvormitöö tähtsus kasvanud. Samal ajal on hoogu juurde saanud vaidlused seda tüüpi töö jätkusuutlikkuse ümber. Selleks, et platvormimajandus muutuks paremaks ja jätkusuutlikumaks, peame looma teenuseid, mis lähtuksid platvormitöötajate vajadustest,» ütles Cachet' tegevjuht ja kaasasutaja Hedi Mardisoo pressiteates.