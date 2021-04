Bolt toob särtsutõuksid ka Haapsalu tänavatele

«Haapsalu on oluline suvekuurort, mida külastavad inimesed üle kogu Eesti. Loodame, et tõukerattad saavad suvekuudel populaarseks liikumisvahendiks nii kohalikele kui külastajatele,» kommenteeris Bolti tõukerataste spetsialist Aleksandr Lilišentsev.

Tõukerataste laenutamiseks tuleb avada Bolti rakendus, ratta saab lahti lukustada QR koodi abil. Rataste lahtilukustamine on esimestel päevadel tasuta, edaspidi aga 50 senti ja iga sõiduminut maksab 15 senti.

Tõukerattaga saab liikuda maksimaalselt 25 km/h. Sõidu lõppedes tuleb kasutajal tõukeratas jätta kõnnitee äärde nii, et see ei takistaks teisi jalakäijaid. Piirkonnad, kuhu tõukeratast jätta võib, on rakenduses oleval kaardil tähistatud. Tõukeratast saab rentida alates 16. eluaastast.