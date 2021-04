Meremajanduse asekantslerina asub tööle Kaupo Läänerand

Meremajanduse asekantsler Kaupo Lääneranna kureerida on Eesti kui mereriigi turundamine, meremajandusvaldkonna analüüs ja õigusloome valdkonnad. Asekantsler panustab Eesti kui mereriigi rolli tähtsustamisse ja Eesti meremajanduse valdkonna konkurentsivõime tõusu ning vastutab projekti «Laevad Eesti lipu alla» arendamise ja tulemuste saavutamise eest.

Lääneranna sõnul soovib ta keskenduda merendusvaldkonna õigusloome tugevdamisele, kaasajastamisele ning lipuprojektile. «Usun, et enda pikaajalise merenduskogemusega saan kiiresti uude ametisse sisse elada. Kui purjed on paika sätitud ning meeskonnaga tutvutud, loodan jõuda heas koostöös merendussektori ettevõtjate ja huvigruppidega ambitsioonikate eesmärkideni,» selgitas siiani politsei- ja piirivalveameti laevastiku juhina töötanud Läänerand.

Varem on ta töötanud erinevatel tüürimehe positsioonidel rahvusvahelistes laevafirmades ja Kaitseliidus. Läänerand on aktiivselt tegelenud Eesti mereturvalisuse arendamisega ning teinud koostööd siseriiklike ja rahvusvaheliste partneritega merendusvaldkonnas. Läänerand teeb Tartu ülikoolis strateegilise juhtimise magistrit, mereakadeemias on ta läbinud piiramatu laeva tüürimehe väljaõpe.