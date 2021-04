E-residentide ettevõtted tasusid mullu Eestis makse ligi 1,75 miljonit eurot

Rekordiline aasta julgustab e-residentsuse programmi tegevjuhi Lauri Haava sõnul seadma veelgi kõrgemaid sihte. Ta ütles, et majanduslik mõju kasvab hoogsalt, sest ühelt poolt jätkavad laienemist juba asutatud e-residentide Eesti ettevõtted, teisalt loovad e-residendid Eestisse igal aastal tuhandeid uusi firmasid, millest mõni areneb suure tõenäosusega rahvusvaheliseks edulooks.

«Viimasel kolmel aastal on e-residendid loonud ligi 20 protsenti kõigist Eestisse registreeritud osaühingutest. Programm on andnud märkimisväärse panuse Eesti majanduse suuremaks ja mitmekesisemaks muutmisel,» ütles Haav.

Mullu laekus Eesti riigieelarvesse enim maksutulu USA, Soome, Rootsi, Venemaa ja Ukraina päritolu e-residentide ettevõtetelt. See näitab, et Eesti innovaatilisi digilahendusi hinnatakse kõrgelt nii edumeelsetes ja meist jõukamates riikides kui ka riikides, mille ettevõtjate jaoks laiendab e-residentsus ärilisi võimalusi.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul on e-residentsuse programmist saanud Eesti digiühiskonna visiitkaart ning maksutulude järjepidev kasv on selge näide programmi vajalikkusest ja potentsiaalist ka tulevikus.

«Eestil on väikese riigina e-residentsusest palju võita. Kuue aastaga on meie ettevõtlusruumi lisandunud tuhandeid ettevõtjaid, kelle majandustegevuse tuiksoon asub Eestis. E-residentsuse programm on ajendanud ümber mõtestama traditsioonilise ettevõtluse raame ja pakub suurepärast platvormi paindlikkust hindavatele uue aja ettevõtjatele,» ütles Sutt.