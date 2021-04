Jutt käib teisel pool maakera Ameerika Ühendriikides müüdavatest Eesti päritolu kasehalgudest, mis on kaminapuudena sealmail nõutud kaup. Võrkkottides müüdavate ja ligemale üheksa dollarit maksvate valgekase pakendite päritolumaaks on märgitud Eesti ja neid turustatakse mitmes osariigis, sealhulgas ühes New Jerseys tegutsevas supermarketite ketis.