Uuring: tuhanded kulutavad teise samba raha lihtsalt ära

BestCrediti uuringu andmeil kavatsevad pensionisambast raha välja võtta ja ära kulutada sagedamini enam kui 50 aastased, kõrghariduseta inimesed. Teistest sagedamini on see plaan Võru- ja Põlvamaa inimestel.

Käära sõnul on kõige tüüpilisem pensioniraha kinnisvarasse investeerija keskealine inimene, kel pole väärtpaberiinvesteeringutega mingit kogemust ning kes on pankade suhtes pigem umbusklik. «Pikas perspektiivis on kinnisvara hea väärtuse akumuleerija,» tõdes Käära. «Üürikinnisvara annab kuise rahavoo, mis üldjuhul katab laenukulud ja jätab pisut ülegi, lisaks saab kinnisvara iga kuuga pisut rohkem inimese omaks.»