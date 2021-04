Maailma suurima kosmeetikatootja L'Oreali tulevane juht peab kohanema uue ajaga

57-aastane Nicolas Hieronimus on töötanud kontsernis 1987. aastast ja on «kutt, kellele meeldib olla eesotsas, andmas suunda, olgu see ratta seljas või ettevõttes», ütles tema sõber Frederic Messian, kes sõidab Hieronimusega igal nädalavahetusel umbes sada kilomeetrit rattaga.