Prantsusmaa eraldab üle miljardi euro kevadkülma kahjude hüvitamiseks

«Erakorraline olukord, erakorralised meetmed. Ma andsin just teada märkimisväärsest jõupingutusest riigi suunalt, rohkem kui miljardist eurost, kuna olukord õigustab seda,» ütles Castex kohtumisel põllumeeste esindajate ja kohalike ametnikega riigi lõunaosas.

Ta ütles, et erakorraline abi eraldatakse 10-15 päeva jooksul kohalikele võimudele, et need saaksid aidata kevadkülmade tõttu kannatanud põllumehi ja viinamarjakasvatajaid.