Kuidas Elektrilevi juht altkäemaksu võttis: «Sellel bemmil on ju kuradi ufonaudi rattad»

Kuigi kaitsepolitseil ja riigiprokuratuuril õnnestus kriminaaluurimise käigus tõestada, et Randna lekitas meelehea eest Velströmile infot hangete kohta ja jagas hangete võitmiseks näpunäiteid vähemalt 2017. aasta kevadest, näitavad tõendid ja tunnistajate ütlused, et mehed olid omavahel head tuttavad juba aastaid varem. Uurimine kinnitas, et Randna hakkas 2017. aasta aprillis otsima oma abikaasale BMWd ja maikuus jõudis ta liisinglepingu sõlmimiseni. Vastutasuks siseinfo eest tasus Velström auto liisingumaksed ja muud kulud.