Euroopa on olnud liiga aeglane laadimisjaamade rajamisel

Euroopa Liit on endiselt kaugel eesmärgist jõuda 2025. aastaks miljoni laadimisjaamani, nagu on sätestatud Euroopa rohelises kokkuleppes, väidab Euroopa Kontrollkoda oma hiljutises aruandes antud teema kohta. Lisaks tuuakse välja, et EL ei ole välja töötanud terviklikku strateegilist tegevuskava elektromobiilsuse jaoks.

Audiitorite vaatenurgast toimub laadimisjaamade ehitus liiga aeglaselt, ebaühtlaselt ja juhuslikult, et aidata elektriautodel läbimurret saavutada. Puuduvad põhjalik puudujääkide analüüs, sihipärane rahaline toetus, miinimumstandardid ja ühtsed maksesüsteemid. Positiivse asjaoluna saab ära märkida, et EL on vähemalt propageerinud ühtset pistikunormi, mis on olnud probleemiks näiteks USAs.