Rattamüüjad kurdavad, et nii jalgrataste kui varuosade tarneprobleemid on tohutud. «Sõltuvalt hankijast on tarneaeg veninud neli kuni kuus kuud pikemaks. Mõni tootja on osa tellimusest kustutanud, kuna ei suuda kõiki tellimusi täita,» kirjeldab tänavukevadisi probleeme Veloplusi müügijuht Rauno Pohlak. «Eelmise aasta kevadel tehasest tellitud ratast hakatakse alles nüüd kokku panema. Aprilliks tellitud rattarehvid jõuavad optimistlikuma prognoosi kohaselt Eestisse alles septembris.»