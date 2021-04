London on kaotanud Brexiti tõttu ootamatult palju finantsettevõtteid

Ilmselgelt on Suurbritannia ja Gibraltari Euroopa Liidu liikmesuse referendum põhjustanud ootamatult kõrget firmade väljarännet maailma ühest suurimast finantskeskusest Londonist. Rohkem kui 400 finantsettevõttet on kolinud oma ärid Briti pealinnast Mandri-Euroopasse ja Iirimaale pärast Suurbritannia lahkumist Euroopa Liidust, selgub New Financiali mõttekoja uuringust. See number on aga oodatust oluliselt suurem.