Pensioniraha kohe välja maksva platvormiga on liitunud üle 600 investori

«Kuigi meedias on avaldatud erinevaid arvamusi selle kohta, kas pensioniraha väljavõtmist peaks kiirendama või mitte, on tarbijad oma otsuse teinud. Vaid nelja päevaga on tehtud üle 1400 avalduse pensioniraha kiiremaks väljavõtmiseks. Samal ajal liitus Vabaks.ee platvormiga üle 600 investori, kes näevad võimalust teenida kuni 15-18-protsendilist tootlust,» lausus Vabaks.ee platvormi loonud tehnoloogiaettevõtte Vabaks juhatuse esimees Marko Vaik.