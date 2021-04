30 USA juhtiva ettevõtte aktsiast koosnev indeks kerkis neljapäeval 0,9 protsenti, 34 035,99 punktini, mis oli juba indeksi 20. rekord sel aastal. Laiemapõhjaline S&P 500 indeks kerkis samuti rekordkõrgusele ning see oli 22. rekord sel aastal. Mõlemad indeksid on kosunud aasta algusest 11 protsenti ning paljud investorid usuvad, et tänu vaktsineerimisele ning valitsuse hiiglaslikele kulutustele on aktsiatel veel ruumi ka edasiseks tõusuks.