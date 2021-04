iPhone'idele suunatud rakendus petab kasutajatelt raha välja

Äpile juhtis tähelepanu arendaja ja rakenduse FlickType looja Kosta Eleftheriou. Kuigi juba XGate VPNi hind annab märku, et tegemist on kahtlase rakendusega, siis lisaks kubiseb see ka kirjavigadest ning mõned menüü osad tunduvad olevad lihtsalt illustratsioonina lisatud.

Rakendusel on sadu positiivseid hinnanguid, millest enamik on lisatud samal päeval ja need tunduvad olevat võltsid. Paljud kasutajad on jätnud aga ka negatiivseid kommentaare ja öelnud, et tegu on pettusega. Üks kasutaja väitis, et see sisaldab ka viirust.