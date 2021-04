Ekspert jagab soovitusi: kuidas ennetada lapsel nutisõltuvuse tekkimist?

Ekraanivälise aja planeerimine

Sama oluline kui ekraaniaja planeerimine, on see, kui hästi oskame aidata lastel leida tegevusi ekraaniväliseks ajaks. Kuigi eesmärgiks on ekraani vältimine, võib aja edukaks planeerimiseks kasutada siiski just nutiseadme ning selleks otstarbeks mõeldud rakenduste abi. Planeerides oma päevased või isegi nädala tegevused ette ja pannes need kirja, on lihtsam seatud eesmärkidest kinni pidada.

Mõnikord ei ole meil vaja muud kui väikest tõuget, et hakkaksime ennast liigutama või ei sukelduks liiga sügavale ekraanitagusesse maailma. Ka lapse telefoni võib sisestada näiteks meeldetuletusi või alarme, mis annavad märku, et aeg on teha ekraanist paus ja minna õue mängima. Siin on piiriks vaid lapsevanema enda fantaasia, milliseid märgusõnu või teateid soovib ta lapsele jätta.

Ajaplaneerimise rakenduste või erinevate funktsioonidega kalendrite valik on väga lai. Spetsiaalselt lastele mõeldud rakendustest võiks soovitada näiteks rakendust Happy Kids Timer – Morning & Evening Chores, mis suunab lapsi eelkõige hommikuste ja õhtuste tegevuste juures. Ajaplaneerimiseks sobib hästi ka rakendus nimega Any.do: To-do list, Calendar, Reminders & Planner. Valikuid on siin aga hulgaliselt ja igaühel on võimalus leida endale sobivaim.

Ole kursis ja anna head eeskuju

Tänapäeva lapsed on väga tehnoloogiateadlikud – paljud neist teavad nutiseadmetest ja nende funktsioonidest palju rohkem kui täiskasvanud. Selleks, et last juhendada, aidata, selgitada võimalikke ohte, aga ka võimalusi, tuleks ennast pidevalt kursis hoida viimaste trendidega, seda nii rakenduste, mängude, sotsiaalmeediavõrgustike teemal.