Kui varem on meedias spekuleeritud, et Suurbritannias baseeruv finantstehnoloogiafirma Wise – endine TransferWise – teeb mais aktsiate esmaemissiooni (IPO), siis Financial Timesi (FT) allikate sõnul jääb märkimisperiood ära ja aktsiaid plaanitakse pakkuda otse investoritele, mis tähendab, et need on börsil kohe huvilistele kättesaadavad. See laieneks ka eestlastele, kel on suurtel börsidel korraldatud IPOdel keeruline osaleda.