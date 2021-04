Merenduse lühiuudised

Jätkuvad vaidlused Pärnu «merepäästemaja» üle

Vaidlus Pärnu Jahtklubi ja vasakkalda muuli vahele Lootsi 10 kinnistule kavandatava ehitise teemal jõudis poliitilisele tasandile, kui opositsioon algatas Pärnu linnavolikogus linnapea Romek Kosenkraniuse umbusaldamise. Umbusaldus kukkus läbi, kuid projekti kriitikud jätkavad võitlust niinimetatud merepäästemaja vastu. Isamaasse kuuluvate linnavolinike hinnangul püütakse merepäästemaja nime all rajada tavalist üürikorteritega maja või majutusasutust. Kinnistu arendaja väidab, et tegemist on Pärnu merepäästjatele esmaabi, ennetus- ja koolitustegevuse, rehabilitatsiooni ning kaasamise jaoks vajaliku ehitisega. PM