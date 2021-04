Hiina tehnoloogiagigant Xiaomi: Eesti veebipood kasutab loata meie kaubamärki

Kaks aastat tagasi tegevust alustanud xiaomiofficial.ee kuulub ettevõttele Novikov Pro OÜ, mis on registreeritud Tallinnas Tartu maanteel asuvasse korterisse. Kui vaadata e-poe nime ja seda, et müüakse ainult Xiaomi tooteid nii Eestis kui ka mujal Euroopa Liidu riikides, siis jääb mulje, justkui oleks tegu ametliku edasimüüjaga. Tegelikult see nii aga pole.