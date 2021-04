Eksperdid kardavad uut raha väljavoolu Lätti: «Et otsustajad nüüd viga ei teeks!»

Täiesti oodatult mõjus Eesti-Läti piirikaubandusele mullu nii aktsiisimäärade langetamine kui ka käimasolev tervisekriis. «Alkoholi aktsiisitulu laekumine välisturistide ostudelt Eesti põhjapiiril vähenes oluliselt, kuid samal ajal kasvas tulu kohalike inimeste ostudelt siseturul, sest eestimaalased käisid vähem Lätist alkoholi ostmas ja ostsid rohkem Eestist,» kinnitas Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

Eesti Kaubandus- Tööstuskoja juht Mait Palts nentis, et piirikaubandus on probleem, mille me ise tekitasime ja mida me peame nüüd ise lahendama. Piirikaubandus on kestnud viis aastat, aga olukord hakkab tasapisi normaliseerma. «Ega riikidele selline asi ei meeldi, kui maksutulu läheb teise riiki,» selgitas Konjunktuuriameti direktor Marje Josing. Samas rõhutas Josing, et maksud ei tohiks olla riigis sellised, et nood ei saa enam naaberriikide majandustega konkureerida. Kuna praegu on teravalt üleval diisliaktsiisi tõstmine, nentis Josing, et riik peaks makse vaatama selliselt, et väikeses majandusruumis ei võetaks oma ettevõtetel leiba käest, kuna vaadatakse ainult eelarverida ja mõeldakse, kuidas sinna raha saada.

Mait Palts ütles, et ka tema tunneb diisliaktsiisi tõstmise pärast muret, kuna juba praegu on Lätis postihinnad soodsamad. Kuigi on kuulda olnud, et transpordiettevõtted tangivad praegu pigem Eestis, siis kui aasta pärast peaks langetus ära kaduma ja Eesti hinnad kerkivad oluliselt kõrgemaks, siis see on murettekitav perspektiiv. «Siin on vana tõde, et aktsiisimäärade puhul tuleb poliitikaotsuste tegemisel lähtuda sellest, mis meie ümber toimub, me ei ole kuskil üksikul saarel ja kui kuskil on hinnavahe motiveeriv, siis seda kindlasti kasutatakse,» rääkis Palts.

Praegu tugev langustrend

Piirikaubandus Eesti lõunapiiril on jätkuvalt langustrendis, 2019. aastal oli Lätist alkoholi ostnute osakaal 33% ning eelmisel aastal langes see 23%-ni, mis on viimase nelja aasta madalaim näitaja. Aastal 2017. ja 2018. kui oli piirikaubanduse kõrgaeg, oli Lätist alkoholiostjate osakaal 35% täiskasvanud elanikest. «Lätist ostmine on vähenenud seetõttu, et 2019. toimunud aktsiisilangetus tõi kaasa Eesti jaehindade languse ja alkoholi hinnavahe Eesti ja Läti vahel pole enam nii suur, et majanduslikult tasuks spetsiaalset pikemat sõitu ette võtta. Meeles tuleb pidada ka seda, et möödunud aastal kehtisid äärmuslikud piirangud, mis takistasid piirikaubandust,» selgitas Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing.

Spetsiaalselt Lätis alkoholi ostmas käivate inimeste osakaal on langenud alates 2017. aastast kolm korda. Siis käis Lätis spetsiaalselt alkoholi ostmas 18% vastanutest. Möödunud aastal tegi seda vaid 6% vastanutest. Lisaks on langenud ka Lätist reisil või läbisõidul olles alkoholi ostjate osakaal 18%-ni võrdluses 2019. aastaga, kui seda tegi 24% läbisõitnutest.