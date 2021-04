FOTOD ⟩ Kristjan-Thor Vähi firma ehitab Tiskresse 36 miljoni eest uue elurajooni

Kristjan-Thor Vähi sõnul on ligi kümnel hektaril laiuv Luccaranna piirkond suurim ühtselt arendatav elamuala Tiskre ja Tabasalu piirkonnas. Piirkonnale parima lahenduse leidmiseks korraldatud konkursi võidutöö autoriks on Kuu arhitektid.

Luccaranna piirkond oli koos Kadriorus asunud Georg Witte supelsalongiga üks riigi populaarsemaid rannakuurorte nii Tallinna kui Peterburi kõrgseltskonna seas ja ma usun, et meil õnnestub ka uue elurajooni miljöös luua omaaegse kadrioruliku kuurorti atmosfäär, lisas Vähi. Lucca ja Tiskre kuurorteid külastas omal ajal nii luuletaja Puškini perekond kui tema sõbrad ning kuulus ajaloolane ja kirjanik Karamzin.

Uue rajooni esimese korruse kodudel on terrassid ning peaaegu kõikidel korteritel on rõdu. Piirkonna tervikliku kontseptsiooni, nii majade kui kogu ümbritseva keskkonna on loonud Kuu arhitektid. Luccaranna arenduse esimesed kodud valmivad 2022. aastal.