FOTOD ⟩ Mercedes avalikustas uue luksusliku elektriauto

Suurbritannias läheb müüki EQS 450+, millel on 108 kW aku ja mis kiirendab nullist sajani 6,2 sekundiga. Teistes piirkondades müüakse võimsamat EQS 580, mis kiirendab nullist sajani 4,3 sekundiga. Mõlema auto tippkiirus on 210 km/h.

EQSil on üle armatuuri ulatuv 56-tolline ekraan. Autotootja sõnul on sõidukis häälabiline, mis toetab 27 erinevat keelt.

Kuigi Mercedes pole veel hinda avaldanud, siis meedia spekuleerib, et see on üle 80 000 euro.