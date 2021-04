Värbamistarkvara idufirma sai Pipedrive'i asutajatelt rahasüsti

RecruitLabi asutajateks on Paavo Heil, Karl-Sander Erss ja Marie Evart.

«Värbamine on viimaste aastatega kardinaalselt muutunud. Ilma tehnoloogia abita värbamine on praegusel ajal üsna keeruline, ajamahukas ja sageli ka päris võimatu. Hinnanguliselt üle poole maailma värbajatest kasutab aga endiselt värbamiseks Excelit, Outlooki, Skype'i jt rakendusi, mis ei ole selle jaoks mõeldud. Samuti ei ole paljud vanad kandidaatide haldamise platvormid suutnud kiirete muutustega kaasas käia. See kõik suurendab värbajate töömahtu ja stressi,» ütles RecruitLabi asutaja ja tegevjuht Paavo Heil.