Majanduse lühiuudised

Eesti Raudtee veomaht näitas head kasvu

Eesti Raudtee kaubaveomaht moodustas aasta esimese kolme kuu jooksul veidi üle 3,6 miljoni tonni, mida on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 43 protsenti rohkem. Kõige enam veetud kaubagruppideks olid väetised, mineraalsed kütused ning keemiakaubad. «Käesoleva aasta esimene kvartal on näidanud head kasvu veomahtudes. Eelkõige veavad seda positiivset trendi kohalikud veod, mis on kasvanud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga üle kahe korra,» ütles Eesti Raudtee juhatuse esimees Kaido Zimmermann. BNS