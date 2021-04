Eelmisel aastal pani pillid kotti Pärnu vesinikutankla projekt. Tõsi, sellega ei ole seotud veel eestimaine vesinikutootmine, aga esimene samm ei peagi olema see kõige pikem. Tehnoloogiamuutuste esilekutsumiseks on vaja kõndima hakata. Veel eile kostis riigikogu kõnedest kliimaneutraalse Eesti ja Euroopa asjus fantaasiaid ka sel teemal, et kohe-kohe korjatakse ka põlevkivist põletatud energiast üle jääv süsihappegaas kokku ja pakitakse kuhugi silma ning kliimamõju eest ära.