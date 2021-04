Pikaaegne finantsvaldkonna tippjuht, vahepeal ka riigisektorisse põiganud ning veebruarist superskondensaatoreid tootva Skeleton Technologiesi finantsjuhi ametit pidav Erkki Raasuke rääkis koolitaja Raimo Ülavere podcastis sellest, mida ta juhina väärtustab, mis on juhtimisel oluline ning kuidas head juhtimist halvast eristada.

Raasukese sõnul on tänapäeval kasvav ning juba prevaleeriv servant leadership, ehk nn sulase juhtimine. See tähendab, et juht ei jaga mitte käske ja keelde, vaid teenib oma meeskonda ning organisatsiooni.