Lahenes müsteerium, kes aitas FBI-l surnud terroristi iPhone'i lahti muukida

Korrakaitsjad tahtsid pärast seda teada saada, kas paar oli seotud äärmusrühmitustega ja Farooki telefoni sisu oleks saanud sellele valgust heita. FBI tahtis, et Apple avaks San Bernardino massitulistaja iPhone'i, kuid ettevõte keeldus. Apple vastas, et telefonid kasutavad selliseid krüpteerimissüsteeme, mida ka ettevõte ise ei saa lahti lukustada. Selle peale pöördus FBI kohtusse ja isegi Donald Trump kutsus üles Apple'i tooteid boikoteerima.

Kohtusaaga aga väga pikaks ei veninud, sest FBI pääses iPhone'i sisule ligi. Toona ei jäigi saladuseks, kuidas FBI telefoni lahti sai. 2018. aastal tuli välja, et FBI läks kaks aastat varem kohtusse, kuna tahtis luua pretsedenti. Nimelt tahtis FBI, et tehnoloogiafirmad oleksid kohustatud avama krüpteeritud seadmeid, kui juurdlusbüroo seda soovib.

Nüüd selgus ka, et telefoni muukis lahti Austraalia firma Azimuth Security, millele maksti selle eest 900 000 dollarit (751 000 eurot). Kuigi Azimuth tegutseb Austraalias, siis kuulub see tegelikult USA kaitsetööstusettevõttele L3 Technologies.

Azimuthi spetsialist David Wang oli see, kes Apple'i krüpteeringu lahti murdis. Enne Farooki telefoni kallale minemist katsetati süsteemi korduvalt FBI peakorteris erinevate iPhone'ide peal veendumaks, et muukimine iPhone'is leiduvat sisu ei kahjustaks. Kui Farooki telefoni lahti saadi, siis selgus, et ta polnud seotud välismaa äärmusrühmitustega.