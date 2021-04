«Kuigi koalitsioonipartnerid peidavad ennast eelmise valitsuse varju, siis tegelikkuses on neil võimalus kehtivat otsust muuta, et ka reaalsuses – mitte ainult poliittehnoloogiliselt – pidada kinni Eesti inimestele ja ettevõtetele antud lubadusest maksudega mitte mängida,» tõdevad nad ühisavaldauses.

«Loodetavasti mõistab avalikkus, et – kui nii otsustatakse – siis 2022. aasta maikuus toimuv aktsiistõus, on praeguse valitsuse selge otsus viia läbi maksutõus ja taganeda oma antud lubadustest. Äsjane uudis teekasutustasude nõudmisest eriveokitelt on samuti selgeks näiteks varjatud maksutõusudest, mida valitsus on juba kehtestamas,» seisab pöördumises.