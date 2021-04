USA firma hakkab Eestis hübriid-elektrilisi lennukeid testima

«Meil on suur au teha koostööd EASi, Eesti Lennundusklastri ning Eesti Lennuakadeemiaga, et kasvatada regionaalse õhuliikluse turgu,» ütles XTI Aircraft Company juhatuse esimees Robert LaBelle. «Eesti on maailmas tuntud oma innovaatiliste lahenduste poolest. Meie eesmärk on arendada ühiselt rohelisi lennundustehnoloogiaid ning toetada Eesti lennundussektori kasvu,» sõnas LaBelle.

Eesti hea asukoht

EASi juhatuse liikme Sigrid Harjo sõnul otsib EAS innovaatilisi välisinvesteeringuid ning USA ettevõte XTI Aircraft Company on suurepärane näide sellest. «Mul on suur rõõm, et selline kõrgtehnoloogiline ettevõte nagu XTI Aircraft on otsustanud oma innovaatilisi lennukeid katsetada just Eestis ning luua Eestist oma regionaalne testimiskeskus,» ütles Harjo.