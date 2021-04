Ekspert: oleks naiivne arvata, et oleme küberrünnakute haripunkti jõudnud

Tüüpilised vead on seotud elementaarse turvalisusega. Näiteks serverite värskendamist ja hooldamist unustatakse teha, töötajatele antakse ebavajalikke privileege ja kaheastmelist autentimiskaitset ei kasutata. Aga kõige suurem risk võib olla sisemiste protsesside ja protseduuride puudus, eriti reaalse turvaohu puhul.

Kuni küberrünnakud tasuvad end ära, on neid veelgi

Eriti riskantne on mõelda, et küberrünnakud on jõudnud haripunkti ja kahanevad tulevikus. Naiivne on eeldada, et uute tehnoloogiatega ei kaasne uued riskid. Näiteks nii-nimetatud deepfake tehnoloogia, mis omastab inimese visuaalset identiteeti, on muutumas üha populaarsemaks.

Juba nähakse ette väga ohtlikke juhtumeid, kus tehisintellekti poolt kontrollitud robot osaleb ettevõtte kaugkoosolekul. Analüütikud juba lisavad selle oma aruannetesse ja võimalike ohtude nimekirja. Eksperdid näevad suuri ohte asjade internetis, mida jätkuvalt ülemäära hästi kaitsta ei osata. Seetõttu näeme juhtumeid, kus ühe või teise omavalitsuse elutähtsate infrastruktuuride võrkudesse (veevarustus, varajase hoiatamise süsteemid) on sisse tungitud. On tulnud ette olukordi, kus autode turvakaameraid on häkitud. Eelpool mainitud Florida veepuhastusjaama rünnak on vaid üks näide sellest.

Häkkerite rünnakute arv suureneb tulevikus. Rünnakute majanduslik aspekt määrab kõik: kas aja- ja hinna kulu on väärt selliste rünnakute läbiviimist, või on vahelejäämise risk liiga suur ja kuritegu mitte väärt? Nagu igas teises valdkonnas, hindavad kurjategijad esiteks sellega kaasnevaid riske ja kasu.