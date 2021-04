Uuring: kui kallist telefoni on vanemad valmis lapsele ostma?

«Näeme ka oma müügikogemuses trendi, kus lastele soetavad vanemad enamasti soodsamaid seadmeid. Põhjuseid on muidugi mitmeid. Kindlasti muretsevad paljud telefoni purunemise ja võimalike remondikulude pärast. Seetõttu eelistatakse soodsamat telefoni, mida on odavam parandada ja vajadusel välja vahetada. Samuti kardetakse tihtipeale telefoni vargust. Lapsed on äärmiselt aktiivsed, seega on loomulik, et nutiseadmele võib tekkida kahjustusi,» rääkis Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.