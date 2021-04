Majanduse lühiuudised

Müller: konkurents Eesti panganduses on väike

Eesti Panga president Madis Müller möönis tänasel majandusjulgeoleku konverentsil, et konkurents Eesti panganduses on väike ning pangad on kasumlikud. «Meil ehk ongi olnud pangandus liiga kasumlik ja on hea, et väiksemad pangad on turul toimuvasse sekkumas,» lausus Müller. Ta märkis, et ei saa väita, et laenuintressid oleksid palju kõrgemad, kuid mõnevõrra küll. Mülleri sõnul saavad tugevamad ettevõtted parematel tingimustel laenu. Eluasemelaenud on Eestis aga seotud euriboriga, samas kui paljudes teistes riikides on rohkem fikseeritud intressi. PM