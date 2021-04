Google katsetab uut kasutajate jälgimise viisi: kontrolli, kas oled testrühmas

Ettevõte teatas märtsi alguses, et loobub üksikisikute veebiaktiivsuse jälgimisest ja veebibrauser Chrome hakkab testima alternatiivi, mis peaks suurendama veebiprivaatsust, kuid samas tagama selle, et ettevõtted saaksid kuvada asjakohaseid reklaame, kirjutab Mashable.

Google selgitas, et see suurendab kasutajate privaatsust. Seega näiteks võidakse kasutaja panna sirvimisajaloo põhjal gruppi, kus on ainult koeraomanikud, kes on külastanud konkreetseid veebilehti. Iga inimene võib huvide järgi kuuluda mitmesse eraldi gruppi.