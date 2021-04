SpaceXi satelliit oli lähedal kokkupõrkele teise tehiskaaslasega

OneWeb saatis 25. märtsil kosmosesse 36 satelliiti. USA kosmosevägi andis viis päeva hiljem ehk 30. märtsil OneWebile teada, et üks ettevõtte satelliit liigub kursil, mis võib lõppeda kokkupõrkega SpaceXi tehiskaaslasega. Mõlemad ettevõtted tahavad oma satelliitidega hakata pakkuma internetti üle maailma, kirjutab The Verge.

OneWebi satelliidid tiirlevad umbes 1200 kilomeetri kõrgusel Maast, SpaceXi omad aga 550 kilomeetri kõrgusel. See tähendab, et OneWebi tehiskaaslased peavad liikuma läbi SpaceXi võrgustiku.

OneWeb kontakteerus SpaceXiga ja lõi seejärel oma satelliidile uue trajektoori, et see konkurendi tehiskaaslasest mööda manööverdada.

SpaceXil on orbiidil 1370 satelliiti, kuid kokku plaanitakse saata 12 000. OneWebil on 146 tehiskaaslast, kuid eesmärgiks on nende arv kasvatada 650ni.