Briti küberturbe ekspert: inimesed peaksid lõpetama Facebook Messengeri kasutamise

«Kui oled üks 1,3 miljardist inimesest, kes kasutab Facebook Messengeri, siis peaksid vahetama selle välja mõne alternatiivse rakenduse vastu,» ütles ta. Doffmani sõnul viivitab Facebook oluliste turvauuendustega ja seepärast tuleks rakendusest loobuda.

Doffmani peamine kriitika on suunatud sellele, et suhtlusrakendus ei paku otspunkti krüpteerimist ehk inglise keeles end-to-end encryption. Ta märkis, et Facebook on lubanud Messengeris hakata krüpteeritud sõnumeid pakkuma alles 2022. aastal.

Doffman juhtis tähelepanu ka Facebooki lekkele, kus 533 miljoni kasutaja andmed riputati üles ühte häkkerite foorumisse. Tema sõnul ei suurenda see usaldusväärsust Facebooki vastu.

«Probleem polnudki seekord niivõrd andmete avalikuks saamises, vaid kuidas sellele reageeriti,» sõnas ta. «Facebooki on palju kritiseeritud selle eest, et nad üritavad andmelekkeid väiksemaks mängida ja ei informeeri kasutajaid, keda need on puudutanud.»

Doffman rõhutas, et otspunkti krüpteerimine on sõnumisuhtluses vajalik, sest see muudab vestlused privaatseks.