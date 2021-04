Pruuli: turismil on täita ka riikliku julgeoleku roll

«Eesti Panga andmetel tehti 2019. aastal Eestisse 6 102 646 mitteresidentide külastust. Ma ei räägi sellest, et need inimesed jätsid eesti majandusse ligikaudu 2 miljardit eurot. See on puhas ökonoomika. Ma räägin sellest, et nendest ligikaudu 6 miljonist välismaalasest võivad saada ühed parimaid Eesti turvalisuse eest seisjad,» ütles Pruuli pressiteate vahendusel.