Keskpanga juht: konkurents Eesti panganduses on väike ja pangandus liiga kasumlik

«Meil ehk ongi olnud pangandus liiga kasumlik ja on hea, et väiksemad pangad on turul toimuvasse sekkumas,» lausus Müller vastuseks küsimusele, millele tuginedes keskpank väidab, et meie pankade pakutavad laenud on soodsad, kui tegelikult on laenuintressid kordades kõrgemad kui mujal Euroopas.