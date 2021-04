«Koroona-aasta on tugevalt fookusesse toonud töötajate vaimse tervise ning sellega süstemaatiliselt tegelemise, sest inimeste stressitase tõuseb ning läbipõlemise oht on kõrgem kui kunagi varem. Olenemata pingutustest pakkuda nõustamisteenust, mentorlust või coachingut, seisavad mitmed ettevõtted silmitsi probleemiga, et professionaalse abi saamist peetakse häbiväärseks,» sõnas Circle K Eesti personalijuht Piret Kask. Ta lisas, et ühiskonnana on Eestis veel väga pikk tee minna, kuni tekib ühine arusaam, et professionaalse abi saamine on loomulik ja vajalik.