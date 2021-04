KredEx Krediidikindlustuse väljamakstud kahjud suurenesid ligi kaks korda

«Kindlustusmahtude kasv – sealhulgas ekspordikäibe puhul ligi 16 protsenti – annab tunnistust Eesti ettevõtete jätkuvast fookusest ekspordile. Kindlasti on kasvu taga ka pandeemiast tingitud muutused kõikjal maailma majandustes ja ettevõtete soov oma eksporditehingud ootamatuste vastu kindlustada,» kommenteeris KredEx Krediidikindlustuse juhatuse esimees Signe Rähesoo. «Teisalt on märgiline, et kahjujuhtumite arv säilitas pea sama taseme, kuid kahjude kogusumma kasvas enam kui kaks ja pool korda.»

Rahvusvaheline ekspordikindlustajate assotsiatsioon Berne Union tõi oma hiljutises ülevaates välja, et nõudlus kindlustuskaitse vastu näitas kasvu juba mullu teises kvartalis ning selle aasta alguses on oodata ka COVID-19 pandeemia mõjudest tingitud kahjujuhtumite arvu tõusu. «Usutavasti kandub see trend ka Eestisse - ekspordivõimekus on meie majanduse taastumise üks võtmefaktoreid ning teisalt vajavad eksportijad kindlust, et välispartneri võimetus lepingut täita ei lööks Eesti ettevõttel jalgu alt,» lausus Rähesoo.