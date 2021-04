Marsikopteri lend lükkub jälle edasi: NASA hakkab Ingenuity tarkvara uuendama

Ingenuity testlend oli algselt planeeritud 11. aprilliks, kuid NASA avastas kaks päeva enne seda kopteri tarkvaras probleemi. Nädalavahetusel üritas USA kosmoseagentuur masina tarkvara parandada, kuid nüüd selgus, et sellest ei piisanud, kirjutab The Verge.

NASA selgitas nüüd probleemi välja ja tarkvarauuendus peaks selle lahendama. Kuna see võtab aega, siis testlennu aeg lükatakse taas edasi ja see toimub ilmselt järgmisel nädalal.

Kosmoseagentuuri teates seisis, et kui tarkvarauuenduse arendamine on lihtne, siis selle toimetamine kopterini on keerulisem osa. Uuendus toimetatakse Ingenuityni läbi marsikulguri Perseverance.