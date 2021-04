Tööjõu rendi ja värbamisettevõtte Finesta tegevjuhi Pasi Harttuneni sõnul on esimeses kvartalis tööjõu vajadus olnud stabiilne. «Kui aasta alguses olime lootusrikkad ja vaktsiini ootuses arvasime, et aprilliks on olukord juba parem, siis hoogustunud viiruse leviku tõttu sai kiiresti selgeks, et taastumine võtab oluliselt kauem aega,» rääkis ta.