Väikesaadetiste uue maksustamiskorra alla lähevad ka hilinenud pakid

«Kuigi muudatus hakkab kehtima 1. juulist, tuleb arvestada, et tellitud kaupade tarneajad võivad olla pikad. Nii võib näiteks Hiinast tellitud kaup jõuda Eestisse alles paar kuud pärast tellimuse esitamist. Tuleb arvestada, et muudatusel üleminekuperioodi ei ole ja kui kaup imporditakse Eestisse pärast 1. juulit, tuleb see deklareerida ning tasuda ka käibemaks,» ütles MTA tolliosakonna teenusejuht Kaari Lainevool.