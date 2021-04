Tallinna uute koolibusside hanke võitis Scania Eesti AS

«Kui varem tehti pealinna koolidele tellimusvedusid linnaliinibussidega, siis nüüd otsustasime koostöös TLT-ga hankida uued ja kaasaegsed bussid. Loodetavasti kasvab uute busside liinile jõudmisega ka õpilaste huvi koolibusside kasutamise vastu,» ütles Tallinna abilinnapea ja AS-i Tallinna Linnatransport nõukogu esimees Andrei Novikov.

«Tavapärasel kooliajal sõidab igapäevaselt pealinnas koolibuss kolmel liinil ehk Viimsi keskus - Balti jaam, Tammneeme – Balti jaam ja Tiskre-Balti jaam, mis tagab tiheda asustusega äärelinnast mugava ja kiire ühenduse kesklinnaga, kus paljud õpilased koolis või huviringis käivad. Lisaks saavad koolid tellida busse ka näiteks õpilaste laagritesse viimiseks või ekskursioonidele sõiduks,» märkis ta.

«Ühistranspordis on koolibussidele ja õpilaste transpordiks erinõuded ning nendest lähtuvalt üles ehitatud koolibusside hanke võitis Scania Eesti AS, kelle pakkumus vastas hanke tingimustele. Scania Eesti AS valmistab TLT-le kaks 55 kohalist ja ühe 63 kohalist kõigi mugavustega bussi, mis vastavad kõikidele turvanõuetele ning tagavad liikumisvõimaluse ka ratastooliga sõitjatele,» selgitas TLT juhatus esimees Deniss Boroditš.

TLT seadis hankes tingimuseks, et bussid oleksid keskkonnasõbralikud ning sõidaksid CNG-gaasiga. «Kuna Tallinna ühistransport on üle minemas keskkonnasõbralikele allikatele, siis pidasime ka koolibusside hankes neist eesmärkidest kinni,» nentis Boroditš.

Ta lisas, et kõigis kolmes hangitavas bussis on õpilaste veoks kohane turvavarustus, pagasi jaoks vajalik ruum ning lisaks ka ratastoolikohad ning tõstuk ratastooli tõstmiseks, et tagada võimekus ka erivajadustega sõitjate veoks.

Koolibussi projektile seatud eesmärke toetavad ka veeremi ja kere tehnilised lahendused. «Keskkonnasäästu aitab maksimeerida ökonoomne mootor kombineerituna 12 käigulise ülekandega. Seeläbi on buss suuteline liikuma nii manteel kui ka linna piisava dünaamikaga ja mootori kõige ökonoomsemas pöörete vahemikus. Sõidu sujuvus tänu täpselt toimivale roolile, mootorile ja ülekandele teeb juhi töö lihtsaks ning tagab meeldiva sõidukogemuse reisijatele. Scania Irizar i4 atraktiivne välimus ja salong äratab kindlasti tähelepanu ning aitab kaasa projekti populariseerimisele ning reisijaskonna kasvule,» ütles Scania Baltics busside toote- ja müügijuht Ragnar Jürgens.

Uute koolibusside hanke kogumaksumus on 851 000 eurot, millele lisandub käibemaks ning planeeritult jõuavad uued bussid linnaliiklusesse tänavu oktoobri teises pooles.