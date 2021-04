Suuresti tänu Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärusele (ingl GDPR General Data Protection Regulation), mis täpsustas või kehtestas isegi uusi õigusi andmekaitse valdkonnas, on meil võimalik saada parem ligipääs maailmale, mis kirjeldab, mida kõike on meie kohta kogutud. Nii saame teinekord ka üsna suure üllatusega avastada, mida seal täpselt on salvestatud.