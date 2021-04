Õnneks pole leiutav mõte kaugeltki kärbunud ning Freiburgi ülikoolis Saksamaal on Bastian Rapp ja Frederick Kotz oma töörühmaga loonud sootuks uue klaasesemete valmistamise viisi. Glassomeriks nimetatud tehnoloogiaga on võimalik klaasesemeid valmistada samamoodi kui plastist tehtuid – näiteks ekstruuderi abil neid vormi pressides. Plastivalu alguspunktiks on ekstruudervormijasse kallatavad polümeerigraanulid. Glassomeri-lahenduse puhul on vaja, et selles plastgraanulis oleksid ränioksiidi – kvartsi – ühetaolised osakesed.