Kütuseelemendi või spektromeetriga liiklussurmade vastu

Alkolukk on seade, mis blokeerib sõiduki käivitusvõimaluse, kui selle sensor tuvastab alkoholijoobe. Eestiski on ettevõtteid, mis alkolukke kasutavad. Alkoluku seadustamise vajalikkust rõhutas viimati umbes aasta eest toonane siseminister Raivo Aeg reaktsioonina Saaremaal joobnu korraldatud surmasõidule. Tänaseni sellist seadusemuudatust pole.

Alkomeetrite ja alkolukkudegi müüja Raul Rohtla ei pea mõistlikuks, et iga autoomanik oleks kohustatud kasutama alkolukku, sest seadme hind on kõrge ja hooldus kulukas. Samas leiab ta, et roolijoodikut võiks selline seade taltsutada küll.