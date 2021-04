Maaelukomisjon: piima hind peab tõusma

Maaelukomisjoni esimees Tarmo Tamm märkis pressiteates, et Eesti piimatootjad on Euroopa ja maailma mastaabis edukad, mis näitab sektori võimekust ja potentsiaali.

«Me ei tohiks neid võimalusi maha mängida ja peame edaspidigi püsima turu konkurentsis,» sõnas Tamm. Tema hinnangul on piimatooted küll hea ekspordiartikkel, kuid ei saa aga leppida sellega, et veerand kogu toodetavast piimast viiakse teistesse riikidesse. «Peame suutma toorpiima ise väärindada ja raha Eestisse jätta. Eesti tööstusel on valmidus piima rohkem ümber töödelda olemas,» ütles ta.